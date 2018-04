Die aplanat Galerie für Fotografie in Hamburg zeigt mit Unterstützung der Firmen Recom Art und Sihl vom 3. Juli bis 8. August 17 großformatige Exponate des

Die aplanat Galerie für Fotografie in Hamburg zeigt mit Unterstützung der Firmen Recom Art und Sihl vom 3. Juli bis 8. August 17 großformatige Exponate des Fotoprojekts "Speedweek". Damit gibt der Fotograf Alexander Babic einen beeindruckenden Einblick in eine Szene kauziger Typen mit skurrilen Rennmaschinen. Ausgedruckt von Recom Art auf einem Baryt-Papier von Sihl zeigt Babic eine Welt starker Männer mit starken Maschinen. Entstanden sind die Fotos auf dem absolut ebenen Salzsee in Bonneville in Utah, USA, wo die "Speedweek" alljährlich abgehalten wird.

Austellungsort Aplanat Galerie für Fotografie Lippmannstr. 69-71 (Hinterhof) 22769 Hamburg Tel.: 040-43 18 48 00 E-Mail: galerie@aplanat.de Öffnungszeiten: Di.-Fr. 15:30 - 19:30 Uhr, Samstags 13:00 bis 17:00 Uhr

