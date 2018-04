Speedlink präsentiert Kudos Gaming Maus mit 5.000-dpi-Lasersensor

Der Zubehör-Hersteller Speedlink hat am Mittwoch seine neue Kudos Gaming Maus für PC-Spieler vorgestellt. Das Gerät soll mit einem verbautem 5.000-dpi-Lasersensor für Geschwindigkeit und Treffsicherheit sorgen.

Gamer sollen an dem Zeigegerät neun programmierbare Tasten finden, die sich mit individuell erstellbaren Funktionen belegen lassen. Mit Hilfe eines Makro-Managers sollen sich Befehlsfolgen mit nur einem Tastendruck abrufen lassen. Insgesamt stehen fünf Profile zur Verfügung, in denen die Tasten unterschiedlich für verschiedene Games und Anwendungen belegt werden können. Per Tastenklick sollen Gamer das Profil wechseln können. Eine Multicolor-LED zeigt an, welches Profil im Einsatz ist. Die DPI-Regelung erfolgt per DPI-Taste in vier einstellbaren Stufen. Vier blaue LEDs auf der Mausoberseite zeigen laut Speedlink jederzeit den Status an. Der interne Speicher soll die Mitnahme der Einstellungen an andere Rechner gewährleisten. Ein Gewichtssystem mit sechs Gewichten a 6 Gramm rundet die Ausstattung ab.

Die Speedlink Kudos Gaming Maus soll ab dem 24. Oktober für zirka 50 Euro über den Ladentisch gehen. Gamer, die sich über unsaubere und gespenstische Zeigerbewegungen ärgern, finden einen großen [int:article,3933]Test über spezielle Gamer-Mäuse[/int] auf magnus.de.