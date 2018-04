Auch in diesem Jahr sind Profi- und Amateurfotografen aufgerufen, sich für die Sony World Photography Awards zu bewerben. Bis 4. Dezember 2009 können Fotos in

Auch in diesem Jahr sind Profi- und Amateurfotografen aufgerufen, sich für die Sony World Photography Awards zu bewerben. Bis 4. Dezember 2009 können Fotos in insgesamt zwölf Profi- und neun Amateur-Kategorien eingereicht werden. Eine professionelle Jury wird die besten Bilder und Fotografen nominieren und im April 2010 in Cannes auszeichnen. 2009 gingen mehr als 60.000 Arbeiten aus 139 Ländern ein. Der Profi-Gewinner erhält 25.000 US-Dollar, der Amateur-Sieger 5.000 US-Dollar und jeweils eine Sony Kameraausstattung. Zusätzlich wird auch in 2010 ein spezieller Sony Campaign Award vergeben: In dieser Sonderkategorie für Amateurfotografen wird nach Fotos gesucht, die die Emotionen und die Leidenschaft rund um das Thema Fußball aus der Fan-Perspektive einfangen. Der Sieger wird von dem renommierten Sportfotografen Delly Carr ausgewählt und erhält zwei Karten für ein Spiel bei der Fußballweltmeisterschaft 2010 in Südafrika, eine Sony α DSLR-Kamera samt Objektiv sowie die Chance, als Fotograf an einer Digital Imaging-Kampagne von Sony mitzuwirken.

www.worldphotographyawards.org