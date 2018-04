Im heutigen ersten Teil der Sony Twilight Fussball Serie präsentieren wir Ihnen die Eindrücke, die beim Spiel - Südafrika gegen Sony Music - entstanden sind.

Im heutigen ersten Teil der Sony Twilight Fussball Serie präsentieren wir Ihnen die Eindrücke, die beim Spiel - Südafrika gegen Sony Music - entstanden sind. Vor spektakulären Kulissen fanden am 22. und 23. September 2009 in Italien, Großbritannien, der Schweiz, Spanien, Argentinien, Australien und Südafrika sieben Fußballspiele in der Abenddämmerung statt. Mit der "Twilight Fußball"-Kampagne feiert Sony jedoch nicht nur die Schönheit und die Leidenschaft des Fußballs, sondern demonstriert auch die Leistungsfähigkeit des neuen Exmor RTM CMOS Sensors, der selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen Aufnahmen mit hohem Detailreichtum und geringem Bildrauschen ermöglicht.

Hier können Sie die Bilder und weitere Informationen ansehen :

http://www.colorfoto-creativ.de/index.php?id=85