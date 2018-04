Mit dem 2,8/28-75 mm SAM bringt Sony ein neues lichtstarkes Standard-Zoom mit KB-Bildfeld. An α900 und α850 mit Vollformat-Sensor beträgt der Bildwinkel ca.

Mit dem 2,8/28-75 mm SAM bringt Sony ein neues lichtstarkes Standard-Zoom mit KB-Bildfeld. An α900 und α850 mit Vollformat-Sensor beträgt der Bildwinkel ca. 75°-32°. An den Sony Alpha-Modellen mit APS-C-Sensor werden daraus 42-112,5 mm Brennweite und 54°-21° Bildwinkel. Auf den Bildstabilisator im Objektiv kann Sony verzichten, da er schon in den Alpha-Kameras integriert ist. Der ebenfalls neue Blitzadapter FA-MA1AM ermöglicht die Adaption von Macro-Zwillingsblitz (HVL-MT24AM) und Ringleuchte (HVL-RLM) an das jüngst vorgestellte 2,8/30mm Makro und das 1,8/50mm-Standardobjektiv.

