Sony PSP: Firmware-Update mit erweiterten Musik- und Online-Funktionen

Wie der Sony-eigene Playstation-Blog am Mittwoch US-Ortszeit berichtete, erscheint demnächst ein essentielles Firmware-Update für die PSP. Die Version 6.10 beschert der Handheld-Konsole erweiterte Funktionen bei der Musikverwaltung. Außerdem ermöglicht sie der neuen PSPgo, auch per Bluetooth-Modem ins Internet zu gehen.

Firmware 6.10 aktiviert für die PSPgo das so genannte Tethering. Es nutzt ein Bluetooth-Gerät (etwa Handys) als Internet-Modem. Damit ist der Online-Zugang auch außerhalb der Reichweite eines WLAN-Hotspots möglich. Eine weitere Neuerung fügt der Musikerkennungs-Software "SensMe" die "Channels"-Funktion hinzu. Damit wird vom PC auf die PSP importierte Musik mittels Zwölfton-Analyse überprüft und in einen von zwölf Kanälen einsortiert. Die Kanäle halten sich weniger an bestimmte Musikrichtungen, sondern eher an bestimmte Stimmungen, zu denen die Titel passen. Der Blog hält ein erklärendes Video bereit.

Neben der Firmware wurde auch die Optik des PSP-Marktplatzes überarbeitet, sofern er über die PC-Software "MediaGo" angesteuert wird. Die kostenlos herunterladbare Software ist eine Art iTunes-Konkurrent. Mit ihr schiebt man zudem zwischen PC und PSP Bilder, Musik, Filme und sonstige Daten hin und her und verwaltet sie.