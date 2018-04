Der bei Live-View- und Videoaufnahmen genutzte Kontrast-AF des Sensorbildes in Digitalkameras ist langsamer als der klassische Phasendetektions-AF. Sony hat

Der bei Live-View- und Videoaufnahmen genutzte Kontrast-AF des Sensorbildes in Digitalkameras ist langsamer als der klassische Phasendetektions-AF. Sony hat nun einen Weg gefunden, einen schnelles Phasendetektions-AF-System in Kameras mit Live-View-Funktion zu kombinieren. Ein neues Patent beschreibt, wie ein Teil des vom Objektiv kommenden Lichtes mittels eines teildurchlässigen Spiegels auf einen Phasendifferenzsensor oben in der Kamera in der Nähe des Suchers gelenkt wird. Für den Fall, dass selbst der geringste Lichtverlust vermieden werden soll, sieht Sony eine Option mit beweglich gelagerten Spiegel vor, der auch hochgeklappt werden kann. www.freepatentsonline.com/y2010/0045853.html