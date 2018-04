Sony kündigt kabellose Stromübertragung an - derzeit 60 Watt möglich

Etwa 60 Watt rund 50 Zentimeter weit ohne Stromleitung übertragen - das ist der Stand der Technik, den der Großkonzern Sony derzeit in seinen Forschungslaboren reproduzieren kann und am Freitag nun auch in Deutschland offiziell verkündete.

Wer sich heute seinen schicken Flachbildfernseher an die Wohnzimmerwand hängen möchte, muss stets einen Schönheitsfehler kaschieren: das Stromkabel. Lediglich TV-Signale lassen sich aktuell mittels externer Setup-Box kabellos an das Fernsehgerät weiterleiten - beim Strom ist das bislang noch nicht möglich. Das bedeutet: Zumindest eine Verbindung hindert den Fernseher daran, kabellos an der Wand zu schweben. Sony, selbst Hersteller von edel designten Flachbildfernsehern, will dieses Manko nun aus eigenem Interesse beseitigen und kann nun erste Erfolgserlebnisse präsentieren: die Entwicklung eines kabellosen Stromübertragungssystems. Mit seiner Hilfe können laut Sony bis zu 60 Watt Energie eine Distanz von immerhin 50 Zentimetern kabellos überwinden.

System basiert auf Magnetresonanztechnologie

Das neue System arbeitet mit einer so genannten Magnetresonanztechnologie. Das bedeutet: Elektromagnetische Energie fließt nur zu dem Empfangsgerät mit den gleichen Resonanzfrequenzen. So soll der Stromfluss gleich bleiben, selbst wenn Sender und Empfänger nicht optimal aufeinander ausgerichtet sind. Als positiven Nebeneffekt beschreibt Sony, dass sich selbst metallische Gegenstände zwischen Sender und Empfänger nicht aufheizen. Die Energie kommt also immer dort an, wo sie hin soll.

Um größere Distanzen mit dem kabellosen Strom zu überwinden, entwickelte Sony zusätzlich passive Extender, die mit den gleichen Übertragungsfrequenzen wie Sender und Empfänger arbeiten. Mit ihrer Hilfe soll die Reichweite von 50 auf immerhin 80 Zentimeter steigen - ohne Energieverlust. Wann die Technologie reif für den Markt ist, steht heute noch nicht fest. Sony plant, die neue Technologie jedoch auf breiter Basis über mehrere Produktkategorien hinweg weiter zu entwickeln.