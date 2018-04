Mit einer Kampagne "Fußball im Zwielicht" will Sony Werbung für die Qualitäten seines "Exmor"-CMOS-Sensors machen, der u.a. in den Alpha-SLRs zum Einsatz kommt.

Mit einer Kampagne "Fußball im Zwielicht" will Sony Werbung für die Qualität seines "Exmor"-CMOS-Sensors machen, der u.a. in den Alpha-SLRs zum Einsatz kommt. Dazu sollen am Tag der Sonnenwende (22. September 2009) sieben Spiele an ausgewählten, besonders eindrucksvollen Orten in Italien, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Argentinien, Australien und in der Soccer City in Johannesburg, Südafrika stattfinden.Teams aller Klassen aus der ganzen Welt können an diesem einmaligen Ereignis teilnehmen. Die Auswahl erfolgt in einer Reihe lokaler Wettbewerbe. Der internationale Fußballverband FIFA unterstützt die Aktion mit neun Schiedsrichtern und Assistenten für die Spiele. Ein ausgewählter Pool von Fotografen und Videofilmern wird die Spiele mit den neuesten Sony-Kameras mit Exmor-Sensor begleiten. Sie sollen dabei von neuen Funktionen wie dem Rauschfilter und der Bildstabilisierung profitieren. Ab 8. Juli startet der Sony-Sonderwettbewerb auf colorfoto-creativ.de, dessen Hauptgewinner als einer der privilegierten Fotografen exklusiv für Sony das Twilight-Fußballspiel in Spanien dokumentieren kann. Die Aufnahmen sollen von Bloggern, Internetseiten und kommunikativen Netzwerken veröffentlicht werden, etwa in Twitter-Livestreams, Video-Tagebüchern und Internet-Fotogalerien.www.sony.co.uk/twilightfootball