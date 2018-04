Elektronikriese Sony hat am Freeitag einen neuen "Singstar"-Ableger für die PS2 und PS3 angekündigt. "Singstar Motown" feiert mit bekannten Soul-Klassikern den 50. Geburtstag des legendären Plattenlabels Motown.

Die PS2-Version hat 25 bekannte Soul-Hits im Repertoire. Auf der PS3 darf man sogar bei 30 Songs seine Karaoke-Künste zum Besten geben. Mit dabei sind unter anderem Stars wie Jackson 5, Diana Ross & The Supremes, Marvin Gaye und Stevie Wonder. Nicht nur bei der Songfülle hat die PS3-Version deutlich mehr zu bieten: Zusammen mit Liedern anderer Singstar-Folgen kann eine Song-Datenbank mit persönlichen Playlists erstellt werden. Per Online-Dienst lassen sich die eigenen Sangeskünste hochladen und es können die Leistungen anderer bewertet werden. Steuern lässt sich die PS3-Version komplett per Spracheingabe ohne Zuhilfenahme eines Controllers.

"Singstar Motown" erscheint am 18. September und kostet in beiden Versionen rund 30 Euro. Ein Pärchen kabelloser Mikrofone schlägt mit etwa 50 Euro zu Buche.