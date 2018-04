Dort soll nicht nur eine professionelle Beratung und eine große Auswahl der neuesten Produkte sichergestellt sein. Es besteht zudem die Möglichkeit zur

Dort soll nicht nur eine professionelle Beratung und eine große Auswahl der neuesten Produkte sichergestellt sein. Es besteht zudem die Möglichkeit zur kostenlosen Verlängerung der zwei- oder dreijährigen Garantiezeit um weitere zwölf Monate. Dies gilt z. B. für die Produktkategorien Cyber-shot, Alpha und Handycam. Händler, die am Programm teilnehmen, sind am speziellen Sony Deutschland Partner-Logo zu erkennen. Kunden finden Händler in ihrer Nähe über die Partnersuche auf der Sony-Internetseite. www.sony.de/partner