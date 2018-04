Sony Bravia ZX5: LCD-TV-Serie mit Wireless-HD und LED-Backlight

Der Unterhaltungselektroniker Sony hat am Montag zwei neue LCD-Fernseher mit Wireless-HD und LED-Backlight vorgestellt. Die Bravia ZX5-Serie sind keine zwei Zenitmeter dick und sollen Videosignale bis zum Full-High-Definition-Format kabellos empfangen können.

Der Unterhaltungselektroniker Sony hat am Montag zwei neue LCD-Fernseher mit Wireless-HD und LED-Backlight vorgestellt. Die beiden neuen Geräte der Bravia ZX5-Serie sind keine zwei Zenitmeter dick und sollen Videosignale bis zum Full-High-Definition-Format kabellos empfangen können.

Diese geringe Gehäusedicke soll laut Sony nur aufgrund der Auslagerung der Empfangsmodule möglich sein. Die Bravia-ZX5-Serie soll Fernsehbilder über einen drahtlosen Media-Receiver empfangen. Der Zuspieler bietet einen analogen TV-Tuner, sowie einen DVB-T- und DVB-C-Empfänger. Auch alle Anschlüsse wie die vier HDMI-Schnittstellen, der USB-Port oder der Netzwerkanschluss befinden sich am Media-Receiver. Laut Hersteller soll es die beiden Fernseher in zwei Größen geben - ein Modell kommt mit einer Bildschirmdiagonalen von 52-Zoll- und eines mit 46-Zoll. An Bord soll auch Sonys aktuelle "Flow Motion 240"-Technologie sein, die zwischen den bis zu 60 Einzelbildern pro Sekunde ein weiteres vorausberechnetes Bild hinzufügt, für eine flüssige Wiedergabe actionreicher Szenen.

Ebenso zu einer guten Bildqualität soll die "Bravia Engine 3" beitragen, die vor allem Videomaterial in Standard-Auflösung wie DVD-Spielfilme oder das Fernsehprogramm auf ein High-Definition-(HD)-ähnliches Niveau bringen soll. Dank DLNA-Unterstützung können die Bravia-Geräte über ein Computernetzwerk kommunizieren und gestreamte Medien wie Musik, Bilder oder Videos empfangen. So lassen sich zum Beispiel die letzten Urlaubsbilder vom PCs zum Fernseher senden und dort als Diashow abspielen.

Die Bravia-ZX-5-Modellen sollen ab 20. Oktober im Handel - vorerst nur in Japan - erhältlich sein. Für den japanischen Bereich gibt Sony eine unverbindliche Preisempfehlung von 650.000 Yen (4875 Euro) für den 52-Zoll und 550.000 Yen (4125 Euro) für den kleineren 46-Zoll-ZX5 an.