Solar-Rucksack von Infinit ab sofort in ganz Europa erhältlich

Der deutsche Hardware-Vertrieb Jöllenbeck hat am Mittwoch bekannt gegeben, ab sofort den Solar-Rucksack des britischen Herstellers Infinit in ganz Europa anzubieten.

Der "Solar Charging Rucksack" ist mit einer Solarstrom-Einheit ausgestattet, die natürliches Licht in Energie umwandelt. Gespeichert wird die Energie in einem leistungsstarken Akku. Per Mini- oder Micro-USB-Anschluss wird der Strom an ein aufzuladendes Mobilgerät wie Handys, Navis oder MP3-Player abgegeben. Die Kapazität eines vollen Akkus soll für mehrere Endgeräte reichen - Jöllenbeck gibt bis zu zwei Iphones oder drei BlackBerrys an. Zum Lieferumfang gehören neben Rucksack samt Akku sieben Anschluss-Adapter, ein USB-Kabel und ein Stromadapter.

Der "Infinit Solar Charge Rucksack" ist für rund 100 Euro ab sofort erhältlich.