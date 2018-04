Sigma - Panorama-Workshop

SIGMA (Deutschland) GmbH veranstaltet am 7. und 8. Februar einen Panorama-Workshop im Hotel Best Western in Rodgau bei Frankfurt. In zwei Tagen werden die Referenten Harald Bauer (Service-Leiter der SIGMA (Deutschland) GmbH) und der Panoramaspezialist Harald Wickel das notwendige theoretische Wissen vermitteln und Ihre Praxis-Erfahrungen mit den Teilnehmern des Workshops teilen. Der theoretischen Teil des Workshops demonstriert verschiedene Techniken zum zusammenfügen einzelner Bildteile und erläutert worauf man bei den Übergängen achten muss. Man lernt, den richtigen Drehpunkt (Nodalpunkt) des Kamerasystems zu ermitteln und den Nodalpunktadapter (Stativkopf) einzustellen. Im praktischen Teil werden Aufnahmen mit eigener Ausrüstung angefertigt und anschließend am Rechner zusammengesetzt. Die Teilnahmegebühr beträgt 299 Euro und umfasst Kursgebühr,Kursunterlagen, alkoholfreie Getränke, Mittagsimbiß, und Übernachtung mit Frühstück. Die Zahl der Teilnehmer ist auf 10 begrenzt. weitere Infos unter: www.sigma-foto.de Anzeige