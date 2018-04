Sigma Deutschland feiert seinen 30. Geburtstag in Deutschland mit einer Wohltätigkeitsaktion. Auf der Website www.30-gute-taten.de ruft Sigma Personen, Gruppen

Sigma Deutschland feiert seinen 30. Geburtstag in Deutschland mit einer Wohltätigkeitsaktion. Auf der Website www.30-gute-taten.de ruft Sigma Personen, Gruppen und Firmen dazu auf, Gutes zu tun und anderen eine Freude zu bereiten. Ob Spielnachmittage im Seniorenheim, kostenfreie Kinderbetreuung für sozial schwache Eltern oder eine wöchentliche Autowäsche für die Liebste - Vorschläge können bis zum 9. November 2009 eingereicht werden.

Sigma belohnt 30 von einer Jury ausgewählte Gewinner mit jeweils einer neuen Spiegelreflex SD15 samt Objektiv. Auf die besten drei Taten wartet zusätzlich ein Preisgeld in Höhe von jeweils 3.030 Euro, das für die Realisierung der guten Tat einzusetzen ist. Ein professioneller Sigma-Fotograf dokumentiert die Umsetzung der guten Taten. In einer Fotostrecke werden diese Ende des Jahres auf der Website dokumentiert und veröffentlicht.

Der Firmenname Sigma bezieht sich auf den griechischen Buchstaben. Wie dieser in der Mathematik für eine Summe steht, soll der Unternehmensname Sigma das Ergebnis bewährter Technik, geschulten Fachwissens und langjähriger Produktions- und Entwicklungserfahrung symbolisieren. Die deutsche Niederlassung wurde im Jahr 1979 in Frankfurt am Main gegründet und startete am 18. Oktober 1979 mit dem Verkauf des Universalzooms 3,5-5,6/28-200mm DG. Heute gehören zur umfangreichen Produktpalette von Sigma neben den bekannten Objektiven auch Digitalkameras, Blitzgeräte und diverses Zubehör. www.sigma-foto.de www.30-gute-taten.de