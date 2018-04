Sigma 70-300mm: Telezoomobjektiv mit optischen Bildstabilisator

Der Spezialist für Kameraobjektive Sigma hat am Freitag eine Neuauflage seines 70-300mm-Telezoomobjektivs vorgestellt. Die neue Version des Zoomobjektivs ist mit einem optischen Bildstabilisator ausgestattet.

Der Spezialist für Kameraobjektive Sigma hat am Freitag eine Neuauflage seines Telezoomobjektives vorgestellt. Die neue Version des Zoomobjektivs ist mit einem optischen Bildstabilisator ausgestattet.

Dank des optischen Bildstabilisator im "70-300mm F4-5.6 DG OS" Objektiv sollen Kamerabewegungen rechtzeitig erkannt und ausgeglichen werden - die Buchstaben "OS" stehen für "optical stabilizer". Durch moderne Vergütungsverfahren und spezielle Glaselemente will Sigma chromatische Aberrationen und Geisterbilder, die durch Reflexionen an der Sensoroberfläche entstehen können, entgegenwirken. Die minimale Naheinstellgrenze für Nahaufnahmen gibt der Hersteller mit 150 Zentimetern über den gesamten Brennweitenbereich an. Der maximale Abbildungsmaßstab beträgt laut Herstellerangaben 1:3,9. Laut Sigma eignet es sich aufgrund der kompakten Abmessungen von 126,5mm Länge und einem Durchmesser von 76,5mm bei einem Gewicht von 610 Gramm als Reiseobjektiv.

Anzeige

Das Sigma 70-300mm F4-5.6 DG OS ist ab sofort im Handel erhältlich und kann mit Anschlüssen für Nikon-, Canon-, Sigma-, Pentax- oder Sony-Spiegelreflexkameras bestellt werden. Den Preis gibt der Hersteller mit 479 Euro an.