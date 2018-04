Sigma bietet das Tele-Zoomobjektiv 5-6.3/150-500 mm DG OS HSM APO nun auch mit Sony- und Pentaxanschluss an. Die Optik arbeitet mit dem Sigma eigenen OS

Sigma bietet das Tele-Zoomobjektiv 5-6.3/150-500 mm DG OS HSM APO nun auch mit Sony- und Pentaxanschluss an. Die Optik arbeitet mit dem Sigma eigenen OS (Optical Stabilizer). Drei SLD-Glaselemente mit niedriger Dispersion sorgen für eine Korrektur gegen chromatische Aberration. Das Objektiv arbeitet mit einer Hinterlinsenfokussierung, so dass man Zirkularpolfiltern verwenden kann und die Baulänge beim Scharfstellen konstant bleibt. Der HSM (Hyper Sonic Motor) sorgt für schnelle und geräuscharme Scharfeinstellung. Für den Sonyanschluss gibt es zudem den Telekonverter 1.4x EX DG APO beziehungsweise 2x EX DG APO so dass man die Brennweite auf 700 mm beziehungsweise 1000 mm strecken kann. Die EX Telekonverter im Pentax Anschluss können nicht an diesem Objektiv verwendet werden. www.sigma-foto.de