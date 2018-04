Sherlock Holmes: Neuer Film mit Robert Down Jr. - Trailer und Bildgalerie

Neben James Bond ist Sherlock Holmes sicherlich der bekannteste Gangsterjäger aus England. Bislang setzte Holmes in Gegensatz zu seinem Kollegen vom MI6 mehr auf Köpfchen als auf Muskeln. In der neuesten Sherlock-Holmes-Verfilmung scheint sich dies zu ändern.

Viel lies das produzierende Filmstudio Warner Bros bislang noch nicht über die Handlung verkünden. Aber über den neuen Stil und der Interpretation des Detektiv-Charakters sagt ein Trailer ohnehin mehr als tausend Worte. Demnach lässt sich schon erkennen, dass der neue Sherlock Homes nicht mehr viel gemein hat mit den Verfilmungen aus den 1950/60er Jahren. Das Leinwandabenteuer des Super-Detektivs kommt voraussichtlich ab 28. Januar 2010 ins Kino. Und eines ist bereits klar: der neue Sherlock wirkt auf jeden Fall peppiger und losgelöster von der Figur, wie sie einst der britische Schriftsteller Sir Arthur Conan Doyle schuf. Anstatt Pfeifen lässt der Spurenschnüffler jetzt lieber mal Pistolen rauchen, anstatt mit der Lupe weiß er nun auch mit Fäusten zu argumentieren. Außerdem lässt der "moderne" Sherlock schon mal augenzwinkernde Selbstironie durchblicken - eine Eigenschaft, die dem alten und bierernsten Holmes völlig fremd war.

Im Gegenzug fällt im Film dafür angeblich die dunkle Seite von Sherlock Holmes unter dem Tisch. Denn um sein Gehirn für die genialen Geistesblitze aufzuputschen, griff der gute alte Sherlock schon mal zu unerlaubten Drogen. Da sein moderner Nachfolger eh mehr auf unkonventionelle Methoden zurückgreift, scheint dies nun nicht mehr nötig zu sein. Vermutlich wollten die Produzenten aber in einem Blockbuster, wo der Held ja kaum mehr Zigaretten rauchen darf (James Bond gewöhnten sie schließlich auch das Rauchen ab...), nicht in den Verdacht geraten, den Drogenkonsum zu verherrlichen.

Gespielt wird Sherlock Holmes von Robert Downey Jr., den viele Kinofans nach als "Iron Man" kennen dürften. Auch sein teurer Freund und Assistent Dr. Watson darf natürlich in einer Neuverfilmung nicht fehlen, Diesen Part übernimmt Jude Law ("Aviator", "Liebe braucht keine Ferien"). In weiteren Hauptrollen spielen noch Mark Strong ("Endgame", "Der Mann, der niemals lebte") als Oberschurke Lord Blackwood und Rachel McAadams ("Die Hochzeits-Crasher", "Die Familie Stone - Verloben verboten!") als Blickfänger an Holmes Seite. Regie führte Guy Ritchie ("Snatch - Schweine und Diamanten", "Rock N Rolla").