Sharp DK-AP8: Dockingstation für Apples iPod und iPhone mit Freisprecheinrichtung

Der Elektronikkonzern Sharp stellte am Donnerstag mit dem DK-AP8 eine Dockingstation mit 2.1-Soundsytem, Freisprechanlage und separatem Touchpanel zur Bedienung der Anlage.

Kompatibel ist die Dockingstation DK-AP8 prinzipiell zu jedem iPod und iPhone, wobei die Freisprechanlage natürlich nur mit dem iPhone funktioniert. Bei einem ankommenden Anruf über das iPhone wird die Musik unterbrochen und nach Beendigung des Gesprächs weiter fortgesetzt.

Besonderen Wert legte Sharp offensichtlich auf das Design: Die Dockingstation DK-AP8 setzt sich aus zwei Teilen zusammen - der zentralen Sound-Einheit und einem abnehmbaren Touchpanel. Gemeinsam bilden beide in glänzendem Klavierlackschwarz gehaltene Elemente eine kubusförmige Einheit. Die Bedienung der Anlage funktioniert demnach allein über das Touchpanel, welches über Infrarot mit dem System kommuniziert. Das Panel soll sich laut Sharp in Design und Beschaffenheit an der Oberfläche von iPhone und iPod Touch orientieren.

Anzeige

Zusätzlich verfügt die Dockingstation über diverse Anschlüsse, wie einen rückseitigen AUX-Eingang sowie einen Video-(FBAS)-Ausgang. Über Letzteren kann der Nutzer sein mit iPhone oder iPod Touch bestücktes Soundsystem mit TV-Gerät verbinden und Videos oder Bilder vom iPhone direkt auf großen Bilddiagonalen betrachten.

Das DK-AP8 zieht seine Energie wahlweise aus einem mitgelieferten Netzteil oder aus Batterien. In den Handel kommt das iPod/iPhone-Soundsystem Soundsystem ab September 2009 für 129 EUR.