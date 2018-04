Sharkoon X-Tatic Digital: 5.1-Dolby-Headset neu überarbeitet

Der Zubehör-Hersteller Sharkoon kündigte am Freitag sein optimiertes Dolby-zertifiziertes 5.1-Headset "X-Tatic Digital" an. Dabei soll vor allem dessen Handhabung vereinfacht worden sein. Anstatt wie zuvor zwei Netzteile benötigt das X-Tatic Digital nur noch ein Netzteil für die Stromversorgung von Headset und Sound Control Unit.

Laut Sharkoon liegen dem kompakten Steckernetzteil außerdem Reiseadapter für den Einsatz in den USA und Großbritannien mit bei. Besitzer des zuvor mit zwei Netzteilen ausgelieferten X-Tatic Digital Revision III können das neu gestaltete Netzteil auch separat nachkaufen und künftig auf den unhandlicheren Einsatz von zwei Netzteilen verzichten.

Das 5.1-Headset "X-Tatic Digital" soll zu derzeit sämtlichen gängigen PC- und Konsolen-Systemen kompatibel sein, es lässt sich an praktisch alle analogen und digitalen Audioquellen anschließen. Das Headsetkabel endet in einem neunpoligen Analogstecker, der über den beiliegenden Kabeladapter mit analogen und über die Sound Control Unit mit digitalen Audioquellen verbunden wird. Neben dem optischen Digitaleingang verfügt die Kontrolleinheit über einen USB-Port für den Mikrofonanschluss an PC und Playstation. An der Xbox wird das Mikrofon per 2,5-mm-Klinkenstecker an der Headset-Kabelbedienung verbunden.

Die Sound Control Unit bietet einen integrierten Dolby-Digital-Decoder und zahlreiche weitere Klangeinstellungen: Neben der Ausgabe von Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 5.1 und Dolby Pro Logic unterstützt die Sound Control Unit laut Sharkoon noch die Chatfunktion unter PS3, Xbox und Xbox 360 sowie die Soundeinstellungen Time Delay (TD) und Dynamic Range Control (DRC). Mit der Signalverzögerung für Rear- und Center-Lautsprecher und der Dynamikumfang-Angleichung zwischen hohen und niedrigen Frequenzen will Sharkoon das Audiosignal noch authentischer über die acht Lautsprecher inklusive Subwoofer raumklanglich wiedergegeben können.

Einstellbare, gepolsterte Ohrmuscheln und Kopfbügel sollen beim Hörer für einen angenehmen Tragekomfort sorgen. Das abnehmbare Mikrofon lässt sich zudem flexibel in die gewünschte Position bringen. Die Kabelbedienung im 360 cm langen Headsetkabel steuert die Gesamtlautstärke und die Einzellautstärken der verschiedenen Kanäle. Endkunden erhalten das Sharkoon X-Tatic Digital zum empfohlenen Endkundenverkaufspreis von rund 100 Euro im Fachhandel. Die Sharkoon X-Tatic Universal Netzteil (kompatibel zu Sharkoon X-Tatic Digital Revision III) ist für 9 Euro erhältlich.