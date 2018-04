Sharkoon: Kompaktes Micro-ATX-Gehäuse fürs Wohnzimmer vorgestellt

Der Experte für Computergehäuse Sharkoon hat am Donnerstag eine kompaktes Multimedia-Gehäuse im Micro-ATX-Format vorgestellt. Das PC-Gehäuse soll sowohl im HiFi-Regal als auch auf Lan-Partys oder im Büro eine gute Figur machen.

Der Experte für Computergehäuse Sharkoon hat am Donnerstag eine neues kompaktes Multimedia-Gehäuse im Micro-ATX-Format vorgestellt. Das PC-Gehäuse "Temptation black mATX" soll sowohl im HiFi-Regal als auch auf Lan-Partys oder im Büro eine gute Figur machen.

Das in schwarz gehaltene Aluminium-Gehäuse wiegt rund 4,8 Kilogramm und soll laut Hersteller viel Platz für individuelle Konfigurationen bieten. Seine diamantgeschliffene Frontseite sowie die beiden senkrechten Lamellen an beiden Seiten sollen ihm elde Akzente setzen. Im Inneren finden bis zu zwei optische Laufwerke, ein 3,5-Zoll-Laufwerk sowie vier Festplatten und vier Erweiterungskarten Platz. Den Einbau der Festplatten wird durch zwei herausnehmbare HDD-Käfige erleichtert, ein herausziehbarer Mainboardschlitten sorgt für leichten Zugang zur Hauptplatine. Für eine optimale Gehäusekühlug will Sharkoon bereits vorgesorgt haben, das Temptation ist am Rücken- und Seitenteil zum Einbau von je zwei 120mm-Gehäuselüftern vorgesehen. Die beiden Seitenteile verfügen zusätzlich über ein luftdurchlässiges Gitter. Für den Einbau einer Wasserkühlung finden sich zwei gummierte Schlauchdurchführungen in der Rückseite des 310 x 245 x 445 Millimeter messenden mATX-Gehäuse.

Das Sharkoon Temptation black mATX ist ab sofort im autorisiertem Fachhandel erhältlich, der empfohlene Endkundenpreis liegt bei 64,90 Euro.