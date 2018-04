Wenn von Fotografen mehr als nur Bilder erwartet werden, kann die neue Version von Serife Layout und DTP-Programms Page Plus eine Alternative sein. Ob für Beruf, Hobby oder private Zwecke - das Programm bietet 2500 Dokumentenvorlagen und vielfältige individuelle Gestaltungsfunktionen. Wer auf keine Vorlage zurückgreifen mag kann auch von Grund auf selbst layouten. Page Plus X4 liefert zudem zahlreiche Werkzeuge, um verwandte Arbeiten wie Fotobearbeitung, Logo-Design oder die Bearbeitung von PDF-Dokumenten auszuführen. Die Anwendung Photomatix bietet 70 professionelle Foto-Effekte sowie Schnell-Reparatur und -Korrektur von Fotos Page Plus X4 importiert jetzt auch Microsoft Word 2007 und OpenOffice-Dokumente und verfügt über verbesserte Fähigkeiten beim Importieren und Editieren von PDF-Dokumenten. Vertrieben wir das Programm in Deutschland von Avanquest. PagePlusX4 kostet 100 Euro. www.avanquest.de

