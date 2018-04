Ein hochkarätiges Seminarprogramm zwischen Studio-, Reportage- und Hochzeitsfotografie erwartet die Teilnehmer der 5. Niederbayerischen Fototage vom 13. bis

Ein hochkarätiges Seminarprogramm zwischen Studio-, Reportage- und Hochzeitsfotografie erwartet die Teilnehmer der 5. Niederbayerischen Fototage vom 13. bis 15. März im Schlosshotel Neufahrn in NB. Zu den Highlights gehört ein Live-Shooting mit dem Fotografen Paul Ehrenreich und dem Model Luisa Sondermeier, die wir Ihnen auch in der ColorFoto 4/2010 in einem achtseitigen Beitrag zur Beauty-Fotografie präsentieren. Weitere Informationen beim Veranstalter

Kontakt: Foto Sobolewski, Landshut, Tel. 0871/22233 www.fotowelt.de