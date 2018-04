Mit dem neuen Free Agent Theater HD Media Player präsentiert Seagate eine Heimkinolösung für all jene, die Fotos und Filme ohne ihren PC an einem Fernseher

Mit dem neuen Free Agent Theater HD Media Player präsentiert Seagate eine Heimkinolösung für all jene, die Fotos und Filme ohne ihren PC an einem Fernseher bestaunen möchten. Geliefert wird der klavierlackschwarze Media-Player mit einer Docking-Station für den PC und optional mit einer tragbaren Festplatte (FreeAgent Go). Seine digitalen Inhalte kopiert der Anwender mit Hilfe der PC-Docking-Station auf die externe Festplatte. In der Seagate-Lösung selbst ist ein Einschubfach für die Festplatte verbaut. Dort wird sie nach dem Kopiervorgang hineingesteckt und der Media-Player gibt die Fotos oder Filme am TV in HD-Qualität mit bis zu 1080i wieder aus.

Fotos zeigt der Media Player im JPEG-Format mit bis zu 20 Megapixel. Die Bilder kann der Fotograf mithilfe der enthaltenen Fernbedienung einzeln anwählen oder durchblättern. Für den Anschluss von Digitalkameras oder externen USB-Festplatten besitzt der Free Agent Theater HD Media Player an der Vorderseite einen zusätzlichen USB-Anschluss. Zudem unterstützt das Free Agent Theater die Videoformate MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 sowie DIVX-Dateien in SD-Auflösung (720 x 576 Pixel) für PAL und NTSC.

Den Seagate Multimedia-Player gibt es als Stand-alone-Gerät ab März für rund 120 Euro. Die Sets mit 250GB- und 500GB- sollen erst im Laufe des Jahres auf den Markt kommen, deshalb sind noch keine Preise vorhanden. Die Festplatten dagegen sind schon einzeln erhältlich und kosten mit 250 GB 75 Euro, 320 GB gibt es für 85 Euro und die 500 GB schlagen mit 120 Euro zu Buche.

www.seagate.com