Aktuellen und zukünftigen Entwicklungen bei Digitalkameras und Camcordern sollen neue Speicherkarten-Technologien gerecht werden. Die SD-Association hat auf der CES unter der Bezeichnung SDXC einen neuen Typ von SD-Karten mit Kapazitäten von bis zu 2 TByte Speicherkapazität und Datentransferraten von 104 MByte/s in diesem Jahr und später bis zu 300 MByte/s angekündigt. Sony und SanDisk kündigen zwei erweiterte Memory-Stick-Formate an: Das "Memory Stick Format for Extended High Capacity" soll die Kapazität der MS PRO Karten bis zu 2TB erweitern und das neue "Memory Stick HG Micro"-Format eine Geschwindigkeit von bis 60 MByte/s ermöglichen.

