Scrabble verliert Unschuld: Vom Wort- zum Geldspiel

"Scrabble Zing" heißt die exklusive Skill Game Version von Scrabble, mit der Fans des Spiele-Klassikers auf King.com ihr Wortgeschick unter Beweis stellen sollen. Doch gespielt werden soll nicht nur um Ruhm, sondern auch um Geldbeträge, gab das Gaming-Webportal King.com am Donnerstag bekannt.

Spiele-Entwickler Mattel freut sich über die neue Online-Verwendung seines Scrabbel-Familienspiels: "Die neue Scrabble Version auf King.com ermöglicht uns, Langzeitfans von Scrabble auch online zu begeistern und einen Mattel-Klassiker einer neuen Generation von Spielern nahezubringen", so Unternehmenssprecher Dr. Stephanie Wegener. Scrabble und seine unverwechselbaren Buchstabensteine haben schon viele Varianten hervorgebracht - von einer TV Gameshow bis hin zur Scrabble Weltmeisterschaft in Mumbai. Scrabble ist in 121 Ländern und 29 Sprachen verfügbar und wurde seit 1948 weltweit mehr als 150 Millionen mal verkauft. Allein in den USA werden jährlich 1,5 Millionen Scrabble Spiele gekauft.