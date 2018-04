Schnäppchentipp: Blu-ray Player von Panasonic für unter 300 Euro

Der Discountmarkt Plus hat seit Mittwoch einen Blu-ray-Player von Panasonic im Angebot. Der Panasonic DMP-BD80 entspricht den neuesten Blu-ray Profil 2.0. Gegenüber der Preisempfehlung des Herstellers sparen Sie 100 Euro.

Der Panasonic DMP-BD80 soll dank weiterentwickeltem "Reference Chroma Plus"-Prozessor eine "überragende Bildqualität mit Farbreinheit, Klarheit, Schärfe und vielen Details bieten". Er gibt Filme in voller High-Definition-Qualität mit 1920 x 1080(24p) Bildpunkten wieder. Dank Blu-ray Live (BD Live) stellt er eine direkte Verbindung zum Internet her, um zusätzliche Informationen zum gerade eingelegten Film abzurufen oder Inhalte, zum Beispiel aus YouTube abzuspielen. Ein integrierter Dekoder für die aktuellen HD-Tonformate Dolby Digital Plus, Dolby True HD und DTS-HD garantieren laut Hersteller eine "atemberaubende Klangkulisse".

Der DMP-BD80 spielt Blu-ray, DVD- und CD-Formate. Ein 1080p-Upscaler soll herkömmliche DVD-Filme in High-Definition-ähnlicher Qualität auf den Bildschirm zaubern. Besitzer von Foto- und Videokameras, die Bilder oder Videos auf Secure-Digital(SD)-Speicherkarten abspeichern, können Aufnahmen direkt über den in der Gehäusefront des Players integrierten SD-Cardreader in HD-Auflösung abspielen. Über einen USB-Eingang kann zusätzlicher Zugriff auf JPEG-Bilder, MP3-Songs oder DivX-Videos erfolgen.

Der Panasonic DMP-BD80 kostet derzeit im Angebot bei Plus 294,95 Euro zuzüglich Versandkosten in Höhe von 3,95 Euro. Das Angebot gilt wie immer solange der Vorrat reicht und kann über diesen Link direkt bestellt werden.