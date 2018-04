Schnäppchen: Windows 7 beim Versender Conrad vorbestellen

Beim Elektronikanbieter Conrad.de kann seit Mittwoch das neue Microsoft Windows 7 "extra-günstig" vorbestellt werden.

Die Testversionen von Windows 7 sind seit einigen Wochen im Umlauf und zeigten viele aus Vista bereits bekannte Funktionen, jedoch auch verschiedene Neuerungen. In der EU wird Windows 7 zunächst ohne vorinstalliertem Browser Internet Explorer ausgeliefert, um Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Kommission aus dem Weg zu gehen. Alle Informationen zu dem neuen Betriebssystem erhalten Sie an dieser Stelle kompakt. Für Microsoft ist der Erfolg des Apple-Konkurrenten "Snow Leopard" sehr wichtig. Vista war wirtschaftlich gefloppt und konnte sich trotz unbestreitbarer technischer Vorteile gegen den Vorgänger Windows XP nicht durchsetzen. Insgesamt hängen rund 60 Milliarden US-Dollar Umsatz an Windows für den Software-Riesen aus Redmond - rund ein Drittel des gesamten Umsatzes.