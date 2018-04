Schnäppchen: 42-Zoll LCD-Flachbildfernseher für unter 400 Euro

Die Discountmarktkette Plus hat seit Montag einen 42-Zoll-LCD-Fernseher im Angebot - allerdings nur online. Das No-Name-Gerät in schwarzer Piano-Lack-Optik ist "HD ready" und kostet rund 380 Euro.

Der Hersteller "Protek Logik" gibt das Kontrastverhältnis mit 1.200:1 an, die Helligkeit soll laut Datenblatt 500 cd/qm betragen. Mit einer Full-HD-Auflösung ist in dieser Preisklasse nicht zu rechnen, der Plus-Fernseher bietet eine Auflösung von 1.368 x 768 Bildpunkten. Ein "3D-Digital Comb Filter" unterstützt mit einem Rauschfilter, das soll für optimale Bildqualität sorgen. Zum Anschluss von DVD-Player, Settop-Boxen oder Spielekonsolen stehen zwei HDMI- und zwei SCART-Schnittstellen, sowie je ein VGA-, Cinch-Video- und S-Video-Eingang zur Verfügung. Im Gehäuse verbaut der Hersteller zwei Lautsprecher mit jeweils zehn Watt, auch ein Kopfhörerausgang ist an Bord.

Der "Protek Logik" hat ein Gewicht von rund 30 Kilogramm und die Abmessungen 1.052 x 79 x 24 Millimeter. Das Angebot bei Plus ist gültig solange der Vorrat reicht, zum Preis von 380 Euro kommen noch 35 Euro Speditionskosten dazu.