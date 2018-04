Schicke Windows-7-Themes: Ferrari, Ducati, Coca Cola & Co.

Microsoft-Insider und Promi-Blogger Steve Clayton hat in seinem Blog wieder Geschenke für Windows-Nutzer ausgepackt. Inhalt diesmal: Themes der Extraklasse zum kostenlosen Download.

Insgesamt acht verschiedene Themes stellt der "Geek in Disguise" in seinem Blog vor und verrät, wo es diese gratis zum Herunterladen gibt. Neben den bereits genannten Marken-Themes befinden sich Designs oder Ausschmückungs-"Kunstwerke" mit Namen wie "Gears of War", "Infiniti" oder "Avatar". Dabei handelt es sich natürlich um werbliche Motive, die allerdings eine gute Figur auf den heimischen Desktop machen. Bei einem Theme handelt es sich nicht nur um einen Desktop-Hintergrund. Windows 7 passt auch die Taskleiste und Fensterrahmen farblich an. Interessierte finden die Motive auf der US-Seite zu Windows 7 von Microsoft.

