Der sogenannte "3D-Scanner" Easymo von Scanbull erzeugt mit Fotohandys keine stereoskopischen Fotos, sondern fotorealistische Rundum-Ansichten von Objekten. Der kompakte Scanner mit rotierender Grundplatte bildet nach Installation der mitgelieferten Scan-Software zusammen mit dem Fotohandy ein 360°-Scansystem. Es nimmt auf Knopfdruck eine Serie von Fotos des sich drehenden Objektes auf, die vollautomatisch zu Animationen mit dreidimensionaler Wirkung zusammengerechnet werden. Die Software soll es für alle gängigen Handy-Betriebssysteme geben. Nach Erstellung des 360°-Bildes kann dieses vom Anwender auf dem Handy-Display dargestellt und mit dem Cursor "angefasst" und gedreht werden. Die Animationen können via MMS oder E-Mail versendet werden und sind auf dem PC oder für Internet-Anwendungen verwendbar, etwa für Internetshops und Versteigerungsportale. Die SPX- oder Flash (.swf)-Dateien lassen sich per HTML-Code in Internetseiten einbinden. Das Scanbull 3D-Scan-System soll zum Weihnachtsgeschäft für 348 Euro mit 3 Jahres Austauschgarantie auf den Markt kommen. www.scanbull.de