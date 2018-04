Der neue Projektor PDG-DHT100L von Sanyo soll vor allem mit Helligkeit überzeugen und sich damit auch für professionelle Diashows eignen. Satte 6500 Ansi-Lumen

Der neue Projektor PDG-DHT100L von Sanyo soll vor allem mit Helligkeit überzeugen und sich damit auch für professionelle Diashows eignen. Satte 6500 Ansi-Lumen gibt der Hersteller an und nennt zudem ein Kontrastverhältnis von 7500:1. Als Lichtquelle kommen beim PDG-DHT100L zwei 330 Watt UHP-Lampen zum Einsatz. Wobei derzeit noch keine gesicherte Information zu bekommen ist, ob der Projektor beide Lampen gleichzeitig einsetzt oder die Zweite in Reserve bereithält. Der Beamer hat eine Wechseloptik und beherrscht Lense-Shift, sodass er sich leicht an verschiedene Aufstellpositionen anpassen lässt. Mit einem optional erhältlichen WLAN-Modul kann der Beamer HD-Video-Material aus bis zu 30 Metern Entfernung empfangen. Standardmäßig nimm der Beamer digitale Signale via DVI-D und HDMI entgegen. Analoge Signale können über BNC-Buchsen (RGBHV, VIDEO/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) und S-Video eingespeist werden. Der Preis für den Sanyo PDG-DHT100L steht noch nicht fest, doch ab März soll er lieferbar sein.

