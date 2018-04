Sanyo: Beamer mit schnellem WLAN - Sanyo PLC-WXU700

Ab sofort bringt der Elektronikriese Sanyo Fisher einen neuen Projektor in Deutschland auf den Markt, der nach eigenen Angaben der weltweit erste mit der schnellen WLAN-802.11n-Anbindung ist.

Der Sanyo-Projektor PLC-WXU700 ermöglicht unter Windows Vista eine flinke und einfache Integration in ein drahtloses Netzwerk bis zum schnellen WLAN-802.11n-Standard. Dies erlaubt ein schnelles Streaming von bis zu 600 MBit pro Sekunde, womit sich auch Video-Material in HD-Qualität übertragen lässt. Das heißt, dass alle Filme zentral auf einem Server lagern und von dort aus kabellos über den Sanyo-Projektor abgespielt werden können.

Der Sanyo PLC-WXU700 verfügt über eine WXGA-Auflösung von 1.280 x 800 Pixel. Full-HD-Material spielt der Sanyo-Beamer zwar ab, allerdings nicht in der nativen Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel. Dadurch dürfte sich der PLC-WXU700 weniger in Heimkinos sondern vorrangig in Schulen, Agenturen und Präsentations-Räumen in Unternehmen wieder finden. Dafür sprechen auch die hohe Helligkeit von 3.800 Ansi-Lumen sowie der stattliche Preis von etwa 2.560 Euro.

Das 3,6 Kilo schwere Gerät gibt aber natürlich nicht nur Daten über WLAN wieder, sondern auch über alle üblichen Eingangsquellen wie HDMI, D-sub-15-PC-Eingang, RJ45-Netzwerkport, Video- und S-Video-In sowie via USB von einem Stick bis zu 4 GB. Neben Videos lassen sich auch noch Bilder und Präsentationen wiedergeben. Dafür sorgt ein integriertes Windows CE 6.0, welches gleichzeitig die Kompatibilität zu Mac-System sicherstellen soll. Optisch verfügt der Präsentations-Beamer zudem über ein 1,6-faches Weitwinkel-Zoom-Objektiv.

Auch für die Praxistauglichkeit nahm sich Sanyo bei der Entwicklung des PLC-WXU700 etwas Zeit. So soll eine integrierte Bedienerführung auch unerfahrenen Benutzern den unkomplizierten Umgang mit dem Projektor bei optimaler Bildqualität ermöglichen. Des Weiteren erleichtert Sanyo mit einer so genannten "Power off and go"-Funktion den Abbau und Umzug des Beamers. Denn Wartezeiten, bis der Beamer denn nun endlich genügend abkühlte, gehören laut Sanyo nun der Vergangenheit an.

Die unverbindliche Preisempfehlung für den PL-WXU700 liegt bei 2.149 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Sanyo gewährt auf das Gerät eine Garantie von drei Jahren inklusive 24-Stunden-Austauschservice sowie auf die Lampe eine Garantie von einem Jahr oder 1.000 Betriebsstunden.