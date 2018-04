SandDisk gibt heute den Auslieferungsbeginn seiner Ultra SDXC-Karte mit 64 Gigabyte bekannt. Die neue Karte biete eine max. Schreibgeschwindigkeit von bis zu

SandDisk gibt heute den Auslieferungsbeginn seiner Ultra SDXC-Karte mit 64 Gigabyte bekannt. Die neue Karte biete eine max. Schreibgeschwindigkeit von bis zu 15 MB/s und als Klasse-4-Karte einen konstanten Datendurchsatz von min 4 MB/s. Damit ist sie besonders für Aufnahme und Speicherung von großen Videodateien in hochauflösender 1080p-Qualität geeignet. Auf der Sandisk Ultra SDXC mit 64 GB finden über acht Stunden lange Videos in dieser Qualität Platz. Die Speicherkarten-Lesegeräte Sandisk ImageMate sind mit SDXC-Karten kompatibel, wenn der angeschlossene PC ein Betriebssystem verwendet, das exFAT unterstützt. In Kürze kommt die Karte in den deutschen Fachhandel, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 280 Euro. www.sandisk.com