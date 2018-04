In der Samsung-Gerüchteküche geht es weiter lebhaft zu. Internet-Blogger RiceHigh, der sich schon im Vorfeld der Pentax K7-Präsentation als gut informiert

In der Samsung-Gerüchteküche geht es weiter lebhaft zu. Internet-Blogger RiceHigh, der sich schon im Vorfeld der Pentax-K7-Präsentation als gut informiert erwies, berichtet in seinem Blog unter Verweis auf die chinesische Internetseite dpnet.com.cn von zwei Fotos einer Samsung-Kamera, die mit der Typenbezeichnung NX versehen ist. Samsung bezeichnet damit seine Alternative zum Micro-FourThirds-System. Die abgebildete Kamera erinnert jedoch an die konventionelle, kompakte Digital-SLR Pentax K-m. Wer von Samsung eine kleine Kamera erwartet hat, wird enttäuscht sein. Aber vielleicht hat Samsung nur den Prototypen einer kommenden Einsteiger-GX zur Irreführung umgelabelt.http://ricehigh.blogspot.com/2009/06/samsung-nx-is-around-corner.html

