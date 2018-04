Auf der IFA in Berlin war die Samsung NX wie schon auf der PMA im Frühjahr nur unter Glas zu sehen. Mit dieser Kamera würde Samsung als dritter Hersteller -

Auf der IFA in Berlin war die Samsung NX wie schon auf der PMA im Frühjahr nur unter Glas zu sehen. Mit dieser Kamera würde Samsung als dritter Hersteller - nach Olympus und Panasonic mit ihren micro-FourThirds-Modellen - eine "Spiegelreflex ohne Spiegel" mit elektronischem Suchersystem anbieten. Im Vergleich zur Olympus Pen E-1 und der Panasonic Lumix GF1 sieht die Samsung NX allerdings sehr konservativ aus und ist kaum kleiner als die kleinsten "echten" SLR-Kameras des Marktes.

Anders als die micro-FourThirds-Modelle setzt Samsung in der NX auf einen Sensor im APS-C-Format. Das kürzere Auflagemaß der neuen Konstruktion ohne Spiegelkasten bedingt eine Reihe eigener Objektive. Diese können aber wegen des erforderlichen größeren Bildkreises nicht so kompakt wie die micro-FourThirds-Objektive ausfallen, sondern sind ähnlich groß wie die zu den Samsung GX-Modellen. Auf der IFA waren neben einem 18-55mm-Standard-Zoom und einem 50-200mm Telezoom auch ein 30mm-Pancake mit undefinierter Lichtstärke zusehen. Wie inoffiziell von einem führenden Samsung-Manager zu hören war, plant Samsung nun, die fertige NX auf der amerikanischen Elektronik-Messe CES vom 7. - 10. Januar 2010 in Las Vegas, der Welthauptstadt der Glückspieler, zu präsentieren.

