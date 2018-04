Samsung hat in einer Pressemitteilung zur PMA Neues zu der schon zur Photokina angekündigten digitalen Systemkamera mit APS-C-Sensor, elektronischem Sucher und

Samsung hat in einer Pressemitteilung zur PMA Neues zu der schon zur Photokina angekündigten digitalen Systemkamera mit APS-C-Sensor, elektronischem Sucher und Live-View-Funktion bekannt gegeben. Unter der Bezeichnung NX soll eine neue Serie von Samsung-Systemkameras SLR-Qualität und Kompakt-Komfort vereinen. Dank des elektronischen Suchers verspricht Samsung verglichen mit herkömmlichen SLRs um 40 Prozent kleinere Abmessungen.

Eine erste Kamera soll in der zweiten Jahreshälfte auf den markt kommen. "Wie erwarten, dass derartige Hybrid-Kameras bis 2012 einen Anteil von über 20 Prozent am weltweiten Digitalkamera-Markt erreichen werden", erklärte Sang-jin Park für die Samsung Digital Imaging Company. Er sieht in der neuen NX-Serie eine weiteren Schritt Samsungs auf dem Wege zum Marktführer, wie aus der von Imaginginsider veröffentlichten Samsung-Pressemeldung hervorgeht.

