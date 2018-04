Die HD-Cam U 10 besitzt einen 10-Megapixel-Chip und filmt in Full-HD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln. Die Zwittercam zwischen Foto- und Filmkamera beherrscht

Die HD-Cam U 10 besitzt einen 10-Megapixel-Chip und filmt in Full-HD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln. Die Zwittercam zwischen Foto- und Filmkamera beherrscht Zeitraffer-Aufnahmen und speichert die Videodaten mit H.264-Kompression auf SD/SDHC-Karten. Der Fokus der HMX-U10 ist fixiert, auch ein Zoom ist nicht an Board. Die Display-Größe beträgt zwei Zoll, was ebenfalls der Handy-Anmutung der Kamera entspricht. Eine Neigung der Linse um 7 Grad soll dafür sorgen, dass die U10 während der Aufnahmen entspannt und locker gehalten werden kann. Analoge Videobuchsen oder HDMI-Anschluss für den Fernseher gibt es keine. Dafür kann man sie via USB mit dem Rechner verbinden und so die Speicherkarten entladen. Die neue Samsung-Cam wird mit einer Schnittsoftware geliefert (Intelli Studio), die die Nachbearbeitung der Clips ermöglichen soll. Auf den Markt kommt die kleine U-Cam im September für rund 330 Euro.

www.samsungcameras.de