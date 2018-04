Samsung Electronics setzt große Hoffnungen in die neue Digitalkamera-Kategorie "Spiegelreflex ohne Spiegel". Man will noch in diesem Jahr einen Marktanteil von

Samsung Electronics setzt große Hoffnungen in die neue Digitalkamera-Kategorie "Spiegelreflex ohne Spiegel". Man will noch in diesem Jahr einen Marktanteil von 50 Prozent bei den spiegellosen digitalen Systemkameras mit Wechselobjektiven erreichen, und das sowohl in Korea wie weltweit. Das berichtet die englischsprachige Tageszeitung The Korea Herald unter Berufung auf ein Gespräch mit einem Samsung-Direktor am Rande der NX-Präsentation am 19.1. in Korea.

Samsung zeigte sich optimistisch und erwartet 9 Millionen verkaufte Kameras des neues Typs im Jahr 2015 - das wären etwa so viele, wie derzeit Spiegelreflexkameras jährlich verkauft werden. Daher wolle Samsung seine Resourcen aktuell auf den neuen Kameratyp konzentrieren. Zugleich widersprach Samsung Gerüchten über ein Ende der Partnerschaft mit Pentax bei klassischen Digital-SLRs. Man pflege nach wie vor enge Bindungen zu diesem strategischen Partner. Insgesamt sieht Samsung den Geschäftsbereich Kameras als einen Wachstumsmarkt und will 2012 zu den Top-Playern gehören. Bei den Kompaktkameras wird für dieses Jahr eine Steigerung des Marktanteils von 12 auf 15 Prozent angestrebt. Foto: Horst Gottfried

www.koreaherald.co.kr/archives/result_detail.asp (Suchwort "mirrorless" eingeben)