Sammelbox: Stirb Langsam-Quadrilogie auf Blu-ray

Eine der besten Action-Filmreihen aus Hollywood wird nun endlich auf Blu-ray veredelt. Wie Twentieth Century Fox Home Entertainment bekannt gab, wird die "Stirb Langsam"-Quadrilogie rund um den Polizisten John McClane (Bruce Willis) ab 13. März 2009 in einer Blu-ray-Box veröffentlicht.

Die Story der vier Action-Abenteuer baut prinzipiell immer auf dieselbe Idee. Der New Yorker Polizist John McClane (Bruce Willis) - Prädikat raue Schale, weicher Kern - kommt regelmäßig einer Übermacht Terroristen an verschiedenen Schauorten in die Quere und schaltet nach dem Zehn-kleine-Negerlein-Prinzip mit rasanter Action und coolen Sprüchen einen nach den anderen Bösewicht aus. Oder wie Bruce Willis sagen würde: "Yipie-Ya-Yeah Schweinebacke!" In weiteren Rollen sind zudem Weltstars wie Alan Rickman (Harry Potter, Robin Hood - König der Diebe), Jeremy Irons (Eragon, Königreich der Himmel), Samuel L. Jackson (Star Wars, Pulp Fiction), Timothy Olyphant (Hitman - Jeder stirbt alleine, Der Club der Teufelinnen) und als John McClanes Frau Holly die hübsche Bonnie Bedelia (Die Schattenmacher, Aus Mangel an Beweisen) zu sehen.

Neben der für Blu-ray üblichen Top-Qualität in 1080p-HD-Bild und Surround-Sound lockt die neu gestaltete Sammelbox mit zahlreichen Extras wie Hintergrundberichten, entfallene Szenen und diversen Kommentaren. Hier die Extras der vier Filme im Einzelnen:

Stirb Langsam:

- Audiokommentar - Szenenkommentar - Erweiterte Szenen - Text-Kommentar von Cast und Crew

Stirb Langsam 2:

- Kommentar von Regisseur Renny Harlin - Persönliche Szenenauswahl - Nicht verwendete Szenen - 12 TV-Specials und Featurettes - Kinotrailer und TV-Spots

Stirb Langsam - Jetzt erst recht!:

- Audiokommentar von John McTiernan, Autor Jonathan Hensleigh und Produzent Tom Sherak - Alternatives Ende - Reportage vom Dreh: Die Trilogie, Stunts und Highlights - McClane ist zurück! Die "Stirb Langsam"-Reihe - Hinter den Kulissen beim Dreh in New York - Interview mit Bruce Willis - Portrait des Gegenspielers - Hinter den Kulissen & Storyboards - Visuelle Effekte - 2 Kinotrailer

Stirb Langsam 4.0:

- "Ein analoger Held in einer digitalen Welt": Making-of - Yippie-Ya-Yeah, Schweinebacke! - Musikvideo: "DIE HARD" von Guyz Nite - Hinter den Kulissen mit Guyz Nite - Kinotrailer

Zum Preis macht Twentieth Century Fox Home Entertainment keine Angaben, erfahrungsgemäß dürfte der Kostenpunkt aber um die 80 Euro liegen.