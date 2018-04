Sagen Sie uns Ihre Meinung

Was halten Sie von ColorFoto? Was machen wir falsch, was richtig? Welche Geschichten lesen Sie gerne, und welche finden Sie uninteressant? Gibt es Themen, die

© Archiv

Was halten Sie von ColorFoto? Was machen wir falsch, was richtig? Welche Geschichten lesen Sie gerne, und welche finden Sie uninteressant? Gibt es Themen, die Sie in ColorFoto vermissen? Sagen Sie uns Ihre Meinung, damit wir ColorFoto noch genauer auf Ihre Wünsche ausrichten können. Auf colorfoto.de/umfrage finden Sie deswegen vom 4. Mai bis zum 14. Juni 2009 ein Online-Formular für eine detaillierte Heftkritik. Wir freuen uns auf eine möglichst große Beteilung aller Stamm- und Gelegenheitsleser. Als Dankeschön verlosen wir unter allen Heft-Kritikern eine Canon EOS 50D mit EF-S 17-85 IS im Wert von 1500 Euro und fünf Jahresabonnements von ColorFoto. hier geht es zum Fragebogen Anzeige