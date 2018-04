Neues Internet-Radio in puristischem Design von Sagecom

Sagemcom RM50: Internet-Radio mit UKW, RDS und UPNP-Server

Der Audio-Spezialist Sagemcom stellte am Dienstag in Hannover ein neues IP-Radio vor, das zusätzlich noch den Empfang von terrestrischem UKW-Signal samt RDS-Daten (Radio Data System) erlaubt. Das edle Design will neben den Ohren auch den Augen schmeicheln.

Innerhalb des schwarzen Gehäuses des Sagemcom RM50 verbirgt sich neben einem drahtlosen IP-Radio-Client auch ein UKW-Radio mit RDS-Funktionalität. Sollte der Internetprovider oder auch die eigene WLAN-Verbindung also einmal streiken, kann man sich immer noch seine Heimatsender aus der Luft holen. Über Internet hat der Hörer Zugriff auf mehr als 13.000 Radiosender aus aller Welt und allen Stilrichtungen. Das Handling dieser üppigen Programmanzahl hat Sagemcom nach eigenem Bekunden sehr übersichtlich gestaltet, in dem er ein großes Display mit einer Auflösung von 128 x 64 Pixeln und nur wenige Bedienungstasten in die Front integrierte. Über eine UPnP-Verbindung spielt das RM50 außerdem noch MP3- und WMA-Titel vom eigenen Computer ab. Die Musik ertönt aus zwei verbauten 2-Watt-Lautsprechern, das Gerät lässt sich zusätzlich an die heimische HiFi-Anlage oder an Aktiv-Boxen anschließen. Das Sagemcom Internet-Radio RM50 soll im zweiten Quartal 2010 in den Fachhandel kommen. Als unverbindliche Preisempfehlung gibt der Hersteller rund 100 Euro an. Mit im Lieferumfang enthalten ist dann noch eine Fernbedienung. Anzeige