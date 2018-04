Der Schweizer Kamerahersteller Seitz Phototechnik AG bringt mit der Roundshot D2x eine besonders schnelle und komfortabele 360° Panorama-Kamera auf den Markt.

Der Schweizer Kamerahersteller Seitz Phototechnik AG bringt mit der Roundshot D2x eine besonders schnelle und komfortabele 360° Panorama-Kamera auf den Markt. Die D2x rotiert um die eigene Achse und schafft so ein nahtloses Panorama von bis zu 360°, das in wenigen Sekunden sofort als fertiges Bild verfügbar ist. Mit einer vertikalen Auflösung von 2.048 Pixel eignen sich die Bilder für Multimedia-Präsentationen und Reproduktionen.

Die Kamera arbeitet mit Nikon-Objektiven. Mit einem 10,5mm-Fisheye-Nikkor kann die D2x ein komplettes Kugelpanorama von 180° mal 360° mit 10 Millionen Pixel in 5 Sekunden aufnehmen. Der Kamerakopf ist um bis zu 15 Grad nach oben und unten schwenkbar. Zur Aufnahmekontrolle, Bildvorschau und -speicherung wird ein Computer mit der Kamera verbunden. Die Bilder können im Rohformat (dng) oder direkt als TIFF oder JPG gespeichert werden. Die Kamera ist ab sofort in zwei Versionen verfügbar: in der Basis-Version als D2x für 9.700 Euro oder als D2xs mit erweitertem Speicher und schnelleren Datentransfer für 11.000 Euro.

