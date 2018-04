Rollei Sporstline 90 - Outdoor-Digicam mit Unterwasser-Funktion

Der Kamerahersteller Rollei hat am Dienstag eine neue Einsteigerkamera für Outdoor-Fans vorgestellt. Die Sportline 90 soll wasserdicht bis zu einer Tiefe von drei Metern sein.

Das robuste Aluminium-Gehäuse der Sportsline-Kamera soll das Innenleben vor Erschütterungen bewahren. Eine spezielle "Unterwasser-Funktion" soll beim Schnorcheln selbst unter schwierigen Bediengungen gute Aufnahmen ermöglichen. Ein CMOS-Bildsensor mit 9-Megapixel-Auflösung soll die Motive einfangen. Die Ergebnisse sollen auf dem 2,5-Zoll-Display auf der Rückseite der Kamera begutachtet werden können. Ausserdem bietet die Kamera acht weitere Motiv-Programme, darunter zum Beispiel der "Sport-" oder "Night-Shot"-Modus, für Photos auch über Wasser. Die Rollei Sportsline 90 bezieht ihre Energie aus zwei handelsüblichen Alkaline Batterien, die laut Hersteller jederzeit und überall auf der Welt nachgekauft werden können. Rollei packt eine Bildbearbeitungssoftware zum Nachbearbeiten der Fotos zuhause am Rechner mit in den Lieferumfang. Neben Fotos mit einer maximalen Auflösung von 3968 x 2976 Bildpunkten kann die Schnorchelcam auch Videos in VGA-Auflösung aufzeichnen - hier beträgt die Auflösung dann 640 x 480 Pixel.

Zur weiteren Ausstattung der Kamera zählen ein 6 x optischer Zoom, ein interner 16 Megabyte-Speicher, der mittels Secure-Digital (SD)-Karten um maximal 8 Gigabyte erweitert werden kann. Um sich selbst beim Tauchen fotografieren zu können bietet die Sportsline einen variablen Selbstauslöser mit den Einstellungen 2, 10 und 10+2 Sekunden. Die Kamera hat die Abmessungen 94 x 63 x 24,4 Millimeter und wiegt ohne Akku und Speicherkarte mit 119 Gramm nur wenig mehr als eine Tafel Schokolade. Der Hersteller bietet die Sportsline 90 ab sofort im Fachhandel, zum Preis von 90 Euro an. Die Sport-Kamera ist in den Farben Rot, Blau und in einer Grün-Gelb-Kombination erhältlich.