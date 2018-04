Rund drei Jahre war der englische Superstar von der Bildfläche verschwunden. Im Herbst diesen Jahres kommt Robbie Williams mit neuer Single und neuem Album zurück. Die Vorhut gibt es in Form der ersten Single "Bodies" für jeden MP3-Player und iPod.

Völlig ausgebrannt und ausgelaugt soll Robbie Williams vor knapp drei Jahren gewesen sein, süchtig nach Tabletten und auf der Suche nach Unbekannten Flugobjekten samt außerirdischer Besatzung. Von der Tablettensucht ist Robbie Williams wohl wieder geheilt, seine UFO-Suche endete vermutlich in den X-Akten. Somit war der Kopf wieder frei für Musik und im Herbst 2009 hat das lange Warten für die Fans endlich ein glückliches Ende.

Das neue Robbie-Williams-Album mit dem zweideutigen Titel "Reality Killed The Video Star" soll am 6. November 2009 in die Läden kommen. Der Fan hat dann die Auswahl zwischen dem reinen Musik-Album und einer Special-Edition mit CD und zusätzlicher DVD. Was auf der DVD alles genau drauf ist, wurde bislang nicht bekannt, dafür aber die Titel der neuen CD:

1. Morning Sun 2. Bodies 3. You Know Me 4. Blasphemy 5. Do You Mind? 6. Last Days Of Disco 7. Somewhere 8. Deceptacon 9. Starstruck 10. Difficult For Weirdos 11. Superblind 12. Won't Do That 13. Morning Sun Reprise

Die erste Single-Auskopplung aus dem Album "Reality Killed The Video Star" ist der Titel "Bodies". Im Radio läuft das Stück bereits rauf und runter, zu kaufen gibt es "Bodies" ab 9. Oktober 2009 für etwa 4 Euro als CD-Single oder bei Media Markt zum Download für nur 30 Cent. Die Datenqualität des MP3-Titels gibt der Elektro-Discounter mit sehr guten 320 kbit/s an. Die Datei soll mit allen iPods und sämtlichen MP3-Playern kompatibel sein. Starttermin ist auch zum Download der 9. Oktober 2009.