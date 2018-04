Ricoh wird die Artist Project-Fotoausstellung GR Digital IIIxStussy ab dem 14. April 2010 in seiner Ring Cube-Galerie in Tokio veranstalten. Die Ausstellung

Ricoh wird die Artist Project-Fotoausstellung GR Digital IIIxStussy ab dem 14. April 2010 in seiner Ring Cube-Galerie in Tokio veranstalten. Die Ausstellung unter dem Motto "Candid Photo Culture" findet zur Markteinführung der neuen Digitalkamera GR Digital IIIxStussy statt. Das im Februar vorgestellte Modell entstand in Kooperation mit dem US-Modelabel Stussy und unterscheidet sich durch sein eigenständiges Design vom Serienmodell.

Gezeigt werden etwa 50 Arbeiten von 10 Fotografen, die gemäß dem Motto, von Ricoh definiert als "unbeschwertes Umherschlendern mit der Kamera, ein unbeschwertes Fotografieren und Freude an den Fotos" mit einer GR DIGITAL III Kamera aufgenommen wurden. www.stussy.jp/feature.asp?coid=540

FOTO: ATIBA JEFFERSON ORT: LOS ANGELES, USA QUELLE: Ricoh Co., Ltd.