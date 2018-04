Flache Digicam mit großem Brennweitenbereich

Ricoh CX2 - Neue kompakte Digitalkamera vorgestellt

Der Elektronic-Hersteller Ricoh stellte am Donnerstag die neue kompakte Digitalkamera CX2 vor, in deren gerade mal 29,4 Millimeter tiefem Gehäuse ein Zoomobjektiv mit dem Brennweitenbereich 28-300 Milimeter (10,7fach) eingebaut ist. Die CX2 kann bei voller Auflösung fünf Bilder in der Sekunde aufnehmen. Anzeige Das 10,7fache Zoomobjektiv bietet Bildwinkel vom Weitwinkel bis zum starken Tele, die neuen Autofokus-Funktionen wie Vorfokussierung und Nachführ-AF sollen das Fotografieren erleichtern. Das LCD-Display der Kamera hat eine Diagonale von 7,6 zentimeter und eine Auflösung von 920000 Pixeln, der Sensor hat eine Auflösung von bis zu 9 Megapixeln. Den Preis gab Ricoh mit 349 Euro an.

