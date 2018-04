Die neue Ricoh CX2 ist eine Weiterentwicklung der CX1. In der knapp 30 mm dicken 9-Megapixel-Kamera steckt jetzt ein 10,7x-Weitwinkel-Zoom 28-300 mm.

Die neue Ricoh CX2 ist eine Weiterentwicklung der CX1. In der knapp 30 mm dicken 9-Megapixel-Kamera steckt jetzt ein 10,7x-Weitwinkel-Zoom 28-300 mm. Bildserien mit voller Auflösung sind mit maximal 5 B/s möglich. Der Autofokus wurde um neue Funktionen wie Vorfokussierung und Nachführ-AF erweitert. Aufnahmefunktionen für kontrastreiche Schwarzweiß-Fotos und Miniaturisierungs-Effekte sind ebenfalls neu, andere von der CX1 bekannte Funktionen wurden verbessert. So wurde der Aufnahmemodus "Easy" durch Gesichtserkennung erweitert und die Doppelbelichtungsfunktion zur Dynamikerhöhung lässt sich jetzt in unterschiedlicher Stärke einstellen. Mit der Funktion M-Serie Plus werden im Moment des Auslöser-Loslassens 15 Bilder der vorangegangenen drei Sekunden mit voller Auflösung bei 5 B/s gespeichert. Der 3"-LCD-Monitor gefällt mit überdurchschnittlicher Auflösung von 306.666 RGB-Pixeln. Die CX2 ist für 350 Euro ab sofort zu haben.

Download: Tabelle

www.ricoh.com