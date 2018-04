Noch gibt es einen großen Bestand an Dias und Negativen, die in digitale Bilder gewandelt werden sollen. Damit das schnell geht, präsentiert Reflecta den

Noch gibt es einen großen Bestand an Dias und Negativen, die in digitale Bilder gewandelt werden sollen. Damit das schnell geht, präsentiert Reflecta den x³-Scan mit 2,4 Zoll großem LCD-Display. Er hat einen 32 MB großen internen Speicher, kann auf SD-Karten schreiben und arbeitet damit auch unabhängig vom Rechner. Der Scanner nimmt via USB Kontakt zum Rechner auf und zeigt die Bilder via TV-out-Ausgang direkt auf TV-Geräten. Als Software liefert Reflecta ArcSoft Photo-Impression 6 mit. Gescannt werden können Negative und Positive als Streifen (35mm) oder Dias (5x5cm). Mitgeliefert werden ein Filmhalter für 3 gerahmte Dias sowie weiterer für Filmstreifen mit bis zu 6 Bildern. Im Inneren arbeitet ein CMOS-Bildsensor, mit dem der Scanner auf eine Auflösung von 1800x1800 dpi und eine Farbtiefe von 30 Bit kommen soll.

