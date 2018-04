Reflecta: Plattenspieler mit USB-Anschluss digitalisiert alte Schallplatten

Der Spezialist für Foto- und Audio-Technologie, reflecta hat am Freitag einen neuen Plattenspieler mit USB-Anschluss vorgestellt.

Laut Hersteller soll der USB-Plattenspieler Schallplatten "problemlos" digitalisieren, ins MP3-Format umwandeln oder auf Speicherkarten sichern können. Das Gerät soll dafür via USB-Kabel mit dem PC verbunden werden, auch Apple-Rechner mit Mac OS Betriebssystemen sollen unterstützt werden. Die Digitalisierung steuern Nutzer mit der im Lieferumfang enthaltenen Software "Audacity". Mit der Soundbearbeitungssoftware sollen sich Nebengeräusche, Verzerrungen oder Kratzer entfernen lassen und somit auch alten Platten zu neuem Klang verhelfen.

Der Plattenspieler mit den Abmessungen 29 x 8 x 25 Zentimeter und einem Gewicht von 1,5 Kilogramm soll sich leicht transportieren lassen. Ein laut Hersteller "hochwertiger" Tonabnehmer soll den Plattenspieler, an einer HiFi-Anlage oder am DJ-Mischpult angeschlossen, überzeugen lassen. Über einen Cinch-Audio-Ausgang sind auch Lautsprecher am Player anzuschließen, der Platten in den drei Geschwindigkeiten 33, 45 oder 75 Umdrehungen (rpm) in der Minute wiedergeben soll. Reflecta will den USB-Plattenspieler ab Anfang Oktober in den Handel bringen, der empfohlene Verkaufspreis soll bei 49,90 Euro liegen.